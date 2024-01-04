شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يرحب بالرحيل عن الأهلى والانتقال للدورى القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلى مرونة فى الرحيل لأحد الأندية التى تفاوضه خلال الفترة الأخيرة، ورحّب اللاعب بالانتقال لنادى الوكرة القطرى، الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

ويترقب مسئولو الأهلى وصول عرض رسمى من النادى القطرى لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال يناير الجارى بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الأمر الذى جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

ولا يمانع الأهلي رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة، وينتظر وصول عرض رسمى للبت فيه، خاصة أن مارسيل كولر منح مسئولى القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع عبد القادر في يناير الجاري.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض محلية الأيام الماضية، إذ ربط البعض بينه وبين إمكانية دخوله ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي فى يناير الجاري مقابل انتقال لاعب أو أكثر إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأبرزهم صلاح محسن.