شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب والبنك الأهلى والجونة.

وكان المصرى قد خسر نهائى النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل النادى المصرى مع الإسماعيلى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الاثنين الماضى على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدورى، وكان على ماهر قد قرر منح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز فى 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصرى 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.