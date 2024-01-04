شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الرابطة يغازل 3 أندية لإنقاذ الموسم.. بعد غياب الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام وتنطلق مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة وتسعى بعض الأندية بحصد اللقب الأول لها وإنقاذ الموسم الكروى بتحقيق لقب المؤهل للمشاركة أيضا في بطولة كأس السوبر المحلى النسخة القادمة بشكلها الجديد.

يأتي طموح بعض الأندية بحصد اللقب عقب إعتذار الاهلى والزمالك عن خوض البطولة ويأتي على رأس هذه الأندية كل من :

_

يرغب على ماهر المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى برئاسة كامل أبوعلى على حصد لقب للفريق هذا الموسم في ظل توافير بعض اللاعبين الأقوياء وأصحاب الخبرات لتعويض الجمهور خسارة النهائي الموسم الماضى.

_

يسعى مسئولي نادى بيراميدز من تحقيق بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وذلك لتعويض خسارة بطولة كأس السوبر التي حقق المركز الثالث بها في ظل توفير كافة الإمكانيات من لاعبين أقوية ومن أصحاب الخبرات على المستوى المحلى والدولى.

_ البنك الأهلى

يأتي رغبة فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى من تحقيق بطولة كأس الرابطة وذلك للدخول في قائمة الأندية الحاصلة على بطولة هذا الموسم في ظل البداية السيئة للفريق في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".