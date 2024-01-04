شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يعود للمشاركة فى بطولات الإسكواش فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن موعد عودة كريم عبد الجواد لاعب المنتخب الوطنى والمصنف السادس عالمياً، والذى كان قد تعرض لإصابة فى كاحل القدم مؤخراً حرمته من المشاركة مع الفراعنة فى بطولة العالم.

ويعود كريم عبد الجواد إلى المشاركة فى بطولة بتسبرج المفتوحة 2024، حيث تم تأكيد حصول كريم عبد الجواد المصنف 6 عالميًا ومروان الشوربجى المصنف 8 عالميًا على المركزين الأول والثانى فى الحدث الفضى ببطولات PSA العالمية.

وتقام البطولة فى نادى ريفرز بولاية بنسلفانيا فى الفترة من 7 إلى 11 فبراير، وكان كريم عبد الجواد قد بدأ الموسم الجارى بشكل مميز، حيث فاز بكأس جراسهوبر وكأس ماليزيا وصعد إلى المركز السادس عالميًا.

من المقرر أن يبدأ كريم عبد الجواد مشواره بمواجهة إبراهيم القبانى أو جورج باركر، ويوجد أيضًا فى نفس القرعة مواجهة مرتقبة مع المصنف رقم 5 أدريان والر.