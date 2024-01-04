شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. بتروجت يبتعد بالصدارة بـ 6 نقاط بعد الفوز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دورى المحترفين مساء الأربعاء، بعد فوز فريق غزل المحلة على النصر للتعدين بهدف نظيف على استاد غزل المحلة.

الفوز السادس على التوالي

واصل فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، عروضه الرائعة بعدما حقق الفوز السادس على التوالي بعد الانتصار على جمهورية شبين بهدف نظيف ويحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح بتروجت في تحقيق الفوز على كل من النصر للتعدين ثم بروكسى ثم أبو قير للأسمدة ثم النجوم ثم دكرنس وأخيرا على جمهورية شبين، ليواصل الانتصارات منذ التعادل مع السكة الحديد في 19 نوفمبر الماضى.

ويتصدر فريق بتروجت ترتيب دورى المحترفين برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، سجل لاعبو الفريق البترولى 26 هدفا واستقبلت شباكه 11 هدفا.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين