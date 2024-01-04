ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي مساء اليوم الخميس، منتخب السعودية تحت قيادة روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، مع نظيره منتخب لبنان وديًا، وذلك ضمن مواصلة الاستعدادات لبطولة كأس آسيا 2023، ويحتضن اللقاء ملعب نادي الغرافة القطري.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمباراة لبنان الودية اليوم

حراسة المرمى : نواف العقيدي.

خط الدفاع : علي أل بليهي/ ناصر الدوسري/ سعود عبد الحميد/ علي لاجامي.

خط الوسط : محمد كنو/ عبد الإله المالكي/ عبد الله الخيبري.

خط الهجوم : فهد المولد/ صالح الشهري/ فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية ولبنان الودية اليوم الخميس

من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ولبنان، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت لبنان.

وسوف تنقل مباراة السعودية ولبنان الودية عبر ssc1 HD.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لكأس آسيا 2023، أوقعت منتخب السعودية في مجموعة متوازنة نسبيًا رفقة عمان وتايلاند وقيرجيزستان، بينما مجموعة منتخب لبنان أكثر صعوبة حيث يشارك رفقة منتخب قطر صاحبة الأرض والصين وطاجيكستان.

قائمة منتخب السعودية لبطولة كأس آسيا 2023؟

وكان المدرب الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني قد أعلن عن قائمته المختارة لخوض غمار منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وجاءت قائمة اختياراته كالأتي.

نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار.

حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور.

سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

أيمن يحيى، فهد المولد، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.