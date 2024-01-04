شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هدف الجزائر سبب غضب فيتوريا من ياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف اللاعبين المصابين في صفوف منتخب مصر والذين تم استبدالهم أمس الأربعاء، كذلك السبب وراء خروج ياسر إبراهيم من حساباته في أمم أفريقيا قبل أن يتم استدعائه بعد إصابة أسامة جلال.

قال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه الإذاعي عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورتس: "إصابة أسامة جلال تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة سيراميكا في كأس السوبر المصري، وأجرى أشعة رنين وأثبتت تعرضه للإصابة بكدمة قوية تحتاج 3 أسابيع، وفي حال انتهاء تأهيله سيكون المنتخب قد خاض مباراتيه أمام موزمبيق وغانا".

تابع: "أحمد نبيل كوكا تعرض للإصابة في مشط القدم بعد تعرضه لكدمة، ويحتاج من 3 أسابيع إلى شهر والإصابة كانت سببا في استبعاده من المنتخب".

وعن سبب عدم اختيار ياسر إبراهيم في القائمة النهائية لأمم إفريقيا من البداية، كشف: "مباراة مصر والجزائر في المباراة العرضية التي جاء منها الهدف المدرب البرتغالي حملها إلى ياسر إبراهيم ومن وقتها وهو حزين وكان قريبا من الفوز وهو غاضب من ياسر إبراهيم، ولا أعتقد أنه كان تفكيرا صائبا من وجهة نظري، ولكن الله أكرم ياسر إبراهيم بعدما عاد للمنتخب، وما أعلمه أن ياسر لاعب رجل وشديد وقوي داخل الملعب ويركز ولا يخف، واللاعب لم أخذ بالي أنه لعب في الزمالك ولكن إنه ينضم للأهلي وينجح بهذا الشكل وينضم للمنتخب الوطني، وهو ما يعطنا انطباع أنه لاعب جيد".

أضاف: "لازلت قلق من أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، وهل سيكون سليم بنسبة 100% ولكن لست قلقا بشأن محمد الشناوي لأني أعلم أن الشد الذي يعاني منه في العضلة الخلفية حفيف ولا يدعو للقلق، ولكن استفسرت من أحد الأطباء عن أحمد الشناوي وأقلقني بعض الشيء ولكن أتمنى الدخول مع الفريق والمور تسير بشكل جيد".