شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا يبدأ جلسات العلاج الطبيعي بعد انتهاء إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي وهو عبارة عن جلسات العلاج الطبيعي عقب عودة فريقه من الأجازة والانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من الثلاثاء المقبل.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، ويحتاج لخوض برنامج تأهيلي لمدة كم 3 إلى 4 أسابيع، قلب أن يعود مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.

وأبدى أحمد عبد القادر لاعب الأهلى مرونة فى الرحيل لأحد الأندية التى تفاوضه خلال الفترة الأخيرة، ورحّب اللاعب بالانتقال لنادى الوكرة القطرى، الذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

ويترقب مسئولو الأهلى وصول عرض رسمى من النادى القطرى لضم أحمد عبد القادر لاعب القلعة الحمراء خلال يناير الجارى بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، الأمر الذى جعل اللاعب يُفكر فى الرحيل من القلعة الحمراء حال تلقيه عرضاً مُغرياً وجاداً من أحد الأندية الخارجية.

ولا يمانع الأهلي رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة، وينتظر وصول عرض رسمى للبت فيه، خاصة أن مارسيل كولر منح مسئولى القلعة الحمراء الضوء الأخضر لبيع عبد القادر في يناير الجاري.

وارتبط اسم أحمد عبد القادر بعدة عروض محلية الأيام الماضية، إذ ربط البعض بينه وبين إمكانية دخوله ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي فى يناير الجاري مقابل انتقال لاعب أو أكثر إلى فيوتشر على سبيل الإعارة، وأبرزهم صلاح محسن.