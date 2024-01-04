شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يقبل اعتذار عبد الباقى جمال من تدريب الفريق في دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى لافيينا، قبول اعتذار عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق الأول بالنادى وأحمد عثمان المدرب العام مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين.

وتعادل فريق لافيينا سلبيا مع أبو قير للأسمدة فى الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين، ليحتل فريق لافيينا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وشهدت الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين 6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين