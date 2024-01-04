شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية لكمال الأجسام يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر منافسات البطولة الأفريقية لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك للرجال والناشئين والأساتذة المقرر إقامتها فى الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم، فى مجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة الدولى.

أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصرى والعربى والإفريقى ونائب اول رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبحضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام واللياقة البدنية وتحت الإشراف المباشر للاتحاد الافريقى لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وتم الاتفاق بشكل نهائى على اختيار عدد 5 من الحكام الدوليين الأجانب بالإضافة للحكام الافارقة والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة فى منافسات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكولار فيزيك، للناشئين، والرجال والأساتذة.

هذا وقد أكد "فهيم" أن الاتحاد سيوفر كافة الإمكانات من أجل إنجاح البطولة وأن هناك تصورا كاملا لكافة التفاصيل من أجل راحة المشاركين فى المنافسات.

وكشف أن هناك مفاجآت فى حفل الافتتاح والختام وأكبر مسرح لكمال الأجسام وفتح باب الحضور لكل الجمهور، وجوائز عينية وميداليات للحاصلين على المراكز الستة الأولى بالإضافة إلى كروت احتراف «اليت برو» للفائزين بالمراكز الأولى بجانب شهادة مشاركة لكل المشاركين فى البطولة.