شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يعلن تعيين أحمد صلاح مديرا فنيا للفريق خلفا لعبد الباقى جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى لافيينا، تعيين أحمد صلاح مديراً فنياً للفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفا للراحل عبد الباقى جمال الذى قدم اعتذارا عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد التعادل السلبى مع أبو قير للأسمدة.

وأعلن مجلس إدارة نادى لافيينا، قبول اعتذار عبد الباقى جمال المدير الفنى للفريق الأول بالنادى وأحمد عثمان المدرب العام مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين.

وتعادل فريق لافيينا سلبيا مع أبو قير للأسمدة فى الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين، ليحتل فريق لافيينا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

وشهدت الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين 6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

وأسفرت الجولة عن تسجيل 24 هدفا في المباريات العشر، والتي كانت أبرزها مباراة السكة الحديد مع الاتصالات التي شهدت 6 أهداف، ثم مواجهة بترول أسيوط والمقاصة التي شهدت 5 أهداف، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبى.