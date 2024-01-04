شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الجونة بكأس الرابطة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق البنك الاهلى للتدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى عقب أنتهاء الراحة السلبية التي استمرت لمدة 5 أيام استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى طارق مصطفى من تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ومنح فرصة لبعضهم للوقوف على مستواهم.

وكانت أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن وقوع فريق البنك الأهلي فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي :

_ الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

_ الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

_ الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى