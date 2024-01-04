شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إمام عاشور وراء استبعاد فيتوريا لعبد الله السعيد من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أسباب استبعاد عبد الله السعيد قائد بيراميدز من القائمة النهائية لمنتخب مصر بعد حدوث جلسة جمعته مع السعيد من أجل معرفة موقفه في العودة لتمثيل المنتخب عقب اعلان اعتزاله اللعب الدولي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه الإذاعي عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورتس: "بعد انضمام السعيد للقائمة المبدئية ثم استبعاده وحدثت مفاجآت حيث كان هناك جلسة تمت بين فيتوريا وعبد الله السعيد واللاعب بارك عودته للمنتخب من جديد ، وما حدث بعد مباراة السوبر المصري وخروج إمام عاشور للإصابة لم يكونوا متأكدين من موقف اللاعب الطبي، واستقر الرأي على استدعاء عبد الله السعيد لصعوبة التواصل مع إمام عاشور".

أكمل: "تدخل أحد الأعضاء البارزين في اتحاد الكرة من أجل التوصل إلى إمام عاشور، وهو ليس أهلاويا بالمناسبة، وأكد لفيتوريا أنه سيصل إلى إمام وتم الاتصال بمحمود كهربا والذي أكد أنه سيتواصل مع إمام عاشور ، وكهربا كان له الدور الأكبر في وجود كهربا، بعدما وجد مسئولي المنتخب صعوبة في التواصل مع اللاعب".

وعن أزمة إحالة محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط، أكد : "كان يجب من التأكد من وجود مستند قانوني أن اللاعب قام برفع قضية، وتم التأكد من ذلك من خلال الشكوى التي تقدم بها الأهلي وأرفق بها صورة من الإعلان الخاص بالنيابة لعامة لسؤال حسين الشحات لاعب الأهلي".

واصل: "ومع وصول مستند رسمي تم إحالتها إلى اللجنة المختصة للنظر في القضية، وعما دونه مراقب المباراة أنه حدثت مشادة عنيفة بين الثنائي ثم اعتذر الشحات للشيبي في غرف الملابس بوجود المسئولين وتم قبول الاعتذار، وبناءا عليه اجتمعت لجنة المسابقات وقررت إيقاف لاعب الأهلي مباراتين

وعن مصير جيامي باتشيكو مع بيراميدز في الفترة المقبلة، شدد: "عكس كل التوقعات المم نسمع عن رحيل باتشيكو وهل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة إم قرار الإبقاء على لمدرب لحين نهاية الموسم وأن الأمر الصعب مر بعد الخسارة من مودرن فيوتشر والحصول على المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري".