ياسر إبراهيم يصل معسكر المنتخب وينضم للتدريبات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - وصل ياسر ابراهيم لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني بالعاصمة الادارية وينضم لتدريبات المنتخب اليوم، بعدما حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين ، على دعم أسامه جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة ، وبالتالي خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار واستدعاء ياسر إبراهيم بدلا منه.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.