شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الـ15.. بتروجت متصدرا والحرس وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 29 نقطة بعد مرور 15 جولة على المسابقة.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الـ15..

1 بتروجت 35 نقطة

2 حرس الحدود 29 نقطة

3 غزل المحلة 27 نقطة

4 وادى دجلة 26 نقطة

5 بترول أسيوط 26 نقطة

6 السكة الحديد 24 نقط

7 القناة 24 نقطة

8 لافيينا 24 نقطة

9 راية 23 نقطة

10 طنطا 22 نقطة

11 بروكسى 21 نقطة

12 دكرنس 19 نقطة

13 أسوان 18 نقطة

14 الاتصالات 17 نقطة

15 أبو قير للأسمدة 17 نقطة

16 مكادى 13 نقطة

17 النجوم 12 نقاط

18 جمهورية شبين 10 نقاط

19مصر المقاصة 9 نقاط

وشهدت الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين 6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

وأسفرت الجولة عن تسجيل 24 هدفا في المباريات العشر، والتي كانت أبرزها مباراة السكة الحديد مع الاتصالات التي شهدت 6 أهداف، ثم مواجهة بترول أسيوط والمقاصة التي شهدت 5 أهداف، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبى.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين