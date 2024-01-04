شكرا لقرائتكم خبر عن مران مفتوح لمنتخب مصر أمام وسائل الإعلام بالعاصمة الإدارية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا خوض لاعبي الفراعنة مرانا مفتوحا أمام وسائل الإعلام غدا الجمعة ضمن التحضير لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وقرر المنتخب فتح مران المنتخب في الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة في المران الذي سيقام على استاد مصر القرية الأوليمبية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن المقرر أن يسمح بالدخول بالكارنبه الخاصة برابطة الأندية المحترفة بالنسبة للصحفيين و⁠الدخول بكارنيه القناة بالنسبة للمصورين الصحفيين.

من ناحية اخرى نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور دكتور محي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات و المحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار .

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة ، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي في استدعاء أى لاعب في أي وقت خلال البطولة .