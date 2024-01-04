شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دورى المحترفين.. 6 انتصارات و4 تعادلات فى الجولة الـ15 بـ24 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة دورى المحترفين مساء الأربعاء، بعد فوز فريق غزل المحلة على النصر للتعدين بهدف نظيف على استاد غزل المحلة.

6 انتصارات و4 تعادلات

شهدت الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين 6 انتصارات و4 تعادلات، حيث فاز كل من دكرنس والسكة الحديد وبترول أسيوط وطنطا وبتروجت وغزل المحلة على النجوم والاتصالات والمقاصة وأسوان وجمهورية شبين والنصر للتعدين، وتعادل كل من حرس الحدود مع بروكسى، والقناة مع راية، ومكادى مع وادى دجلة، ولافيينا مع أبو قير للأسمدة.

24 هدفا في الجولة

وأسفرت الجولة عن تسجيل 24 هدفا في المباريات العشر، والتي كانت أبرزها مباراة السكة الحديد مع الاتصالات التي شهدت 6 أهداف، ثم مواجهة بترول أسيوط والمقاصة التي شهدت 5 أهداف، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل السلبى.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الخامسة عشر كالتالى..

دكرنس 3/ 2 النجوم

حرس الحدود 1/ 1 بروكسى

الاتصالات 2/ 4 السكة الحديد

القناة 0/ 0 راية

مكادى 0/ 0 وادى دجلة

بترول أسيوط 3 /2 المقاصة

أسوان 1 / 3 طنطا

لافيينا 0/ 0 أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين 0/ 1 بتروجت

غزل المحلة 1 / 0 النصر للتعدين