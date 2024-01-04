شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين.. كشف حساب عبد الباقى جمال مع لافيينا بعد قبول اعتذاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى لافيينا، قبول اعتذار عبد الباقى جمال المدير الفني للفريق الأول بالنادى وأحمد عثمان المدرب العام مع توجيه الشكر لهم على الفترة التى قادوا فيها الفريق فى دورى المحترفين.

وتعادل فريق لافيينا سلبيا مع أبو قير للأسمدة فى الجولة الخامسة عشر من دورى المحترفين، ليحتل فريق لافيينا المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

كشف حساب عبد الباقى جمال مع لافيينا..

قاد لافيينا في 6 مواجهات، فاز مباراتين وتعادل في 3 لقاءات وخسر مواجهة، سجل الفريق تحت قيادته 6 أهداف واستقبل شباكه 5 أهداف، وجمع 9 نقاط من أصل 18 نقطة.

استلم عبد الباقى جمال فريق لافيينا في المركز الخامس برصيد 15 نقطة خلف المتصدر حرس الحدود بنقطتين، وحاليا الفريق يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة خلف المتصدر بتروجت بـ11 نقطة.

وجاءت مبارياته مع لافيينا كالتالى..

لافيينا 1 /0 الاتصالات

مكادى 0/ 1 لافيينا

لافيينا 2/ 2 أسوان

القناة 2/ 1 لافيينا

لافيينا 1/ 1 بترول أسيوط

لافيينا 0/0 أبو قير للأسمدة