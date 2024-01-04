شكرا لقرائتكم خبر عن دورة الألعاب العالمية ترشح البطلة الصاعدة أمينة عرفي لجائزة أفضل رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت دورة الألعاب العالمية، بطلة الاسكواش المصري الصاعدة أمينة عرفي، الحصول على لقب أفضل شخصية رياضية عن العام الماضي 2023، بعد الإنجازات التي حققتها البطلة الشابة، ومن المقرر أن يبدأ التصويت يوم 10 يناير الجاري.

حققت البطلة الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسيا لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الإطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير.

كما نجحت البطلة الصغيرة أيضاً في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئات لنسختين متتاليتين بعد تتويجها مؤخراً في أستراليا مع منتخب الناشئات وكذلك في المنافسات الفردية، كما نجحت أيضاً في التقدم إلى التصنيف رقم 17.

كما نجح منتخب مصر لناشئات الاسكواش فى الدفاع عن لقبه بعد التتويج ببطولة العالم للفرق التى أقيمت فى مدينة ملبورن الأسترالية، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0، ويضم منتخب الناشئات 4 لاعبات تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب وهن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، نور مجاهد.