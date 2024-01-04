شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستكشف الداخلية أمام المقاولون قبل موقعة كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على دراسة فريق الداخلية قبل مواجهتهما يوم الاثنين المقبل، في إطار الجولة الأولى من منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويشاهد إيهاب جلال مباراة الداخلية الأخيرة أمام المقاولون العرب من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق لوضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز ومحاولة المنافسة على اللقب خاصة بعد اعتذار الأهلى والزمالك عن عدم المشاركة.

واستعاد إيهاب جلال خدمات الثنائى محمد فوزى ومحمد مخلوف بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات الماضية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية في المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

وأشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى، وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.

وقدم صالح جمعة مستوى مميز خلال 60 دقيقة لعبها أمام المصرى، ليعيد للجمهور والمتابعين لحظات التألق التي كان عليها قبل الابتعاد عن مستواه وزيادة وزنه.