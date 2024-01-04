شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب أحمد نبيل كوكا عن الملاعب بعد إصابة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لشكواه من الإصابة في وجه القدم وحاجته لأداء برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من تلك الإصابة.

وكشفت الفحوصات أن إصابة أحمد نبيل كوكا تحتاج للعلاج فترة من 3 إلى 4 أسابيع قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويبدأ أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي وهو عبارة عن جلسات العلاج الطبيعي عقب عودة فريقه من الأجازة والانتظام في التدريبات الجماعية بدءا من الثلاثاء المقبل.

وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بكدمة قوية في وجه القدم، ويحتاج لخوض برنامج تأهيلي لمدة كم 3 إلى 4 أسابيع، قلب أن يعود مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه.