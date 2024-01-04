شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن ندا لاعب النصر للتعدين يقترب من العودة للممتاز فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اقترب ايمن ندا لاعب النصر للتعدين الحالي والمصري البورسعيدي السابق من العودة مرة أخرى للدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي.

ودخل ايمن ندا في مفاوضات مع بعض الأندية من الدورى الممتاز ، من اجل الانتقال اليها في يناير الجاري، من بينها بلدية المحلة والجونة والداخلية، ومن المنتظر ان يتم انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية في ظل موافقة ناديه علي رحيله في يناير.

وكان فريق النصر للتعدين قد تعرض لخسارة امس امام غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي جمعت بينهما باستاد المحلة في ختام فعاليات الجولة الـ15 لدورى المحترفين.

فيما أسفرت مباريات الجولة عن النتائج التالية:

وى 2 – 4 السكة الحديد

حرس الحدود 1 – 1 بروكسى

دكرنس 3 – 2 النجوم

القناة 0 – 0 راية

لافيينا 0 – 0 أبو قير للأسمدة

أسوان 1 – 3 طنطا

بترول أسيوط 3 – 2 مصر المقاصة

مكادى 0 – 0 وادى دجلة

شبين 0 – 1 بتروجت