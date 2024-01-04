شكرا لقرائتكم خبر عن نعلم من أخبركم بهذا.. رابطة الأندية تنشر احتفال مبابى وحكيمى المقتبس من شيكابالا وزيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عبر موقع إكس، صورة من احتفال نجمي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي وكيليان مبابي، بعد تسجيل أحد الأهداف، حيث بدا الاحتفال مماثلاً لاحتفال نجمي الزمالك، شيكابالا وزيزو.

وأضافت رابطة الأندية صورة أخرى لمصطفى محمد لاعب الزمالك السابق وفريق ونانت الفرنسي الحالي، في إشارة إلى أنه هو من نقل تلك الطريقة بالاحتفال على طريقة الضربة القاضية إلى الدوري الفرنسي.

وعلق حساب الرابطة على الصورتين: نعلم جيداً من أخبركم بهذا الاحتفال.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، الخميس، عن زيادة بنسبة 40% في الجائزة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، حيث يحصل الفائز باللقب على مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي.

وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي: "سيحصل الآن وصيف البطل على 4 ملايين دولار أمريكي، بينما تصل مكافأة كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار أمريكي وكل من المتأهلين إلى ربع النهائي على 1.3 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي: "لقد حقق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الأفريقية وجميع مسابقاتها الكبرى الأخرى."