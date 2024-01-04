كاسيميرو يعرض نفسه على النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن البرازيلي كارلوس كاسيميرو نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبات البرازيلي كاسيميرو خارج حسابات إريك تين هاج المدير الفني بعدما خرج من التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر في الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة اليوم السعودية، فإن وكيل كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد قام بعرض النجم البرازيلي على إدارة النصر السعودي للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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ويعانى كاسيميرو من كثرة الإصابات خلال الموسم الحالي، مع مانشستر يونايتد.

وشارك كاسيميرو، صاحب الـ31 عاما، مع مانشستر يونايتد في 14 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفاً.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن المان يونايتد يخطط للتعاقد مع يوسف فوفانا، نجم وسط موناكو الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا لتدعيم صفوفه.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة.