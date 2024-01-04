رسميا.. أوسوريو مدربا لفريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، تعاقده بشكل رسمي مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لفريق كرة القدم بنادي الزمالك.

ونشر نادي "باراناينسي"، بيانا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تعاقدنا مع خوان كارلوس أوسوريو مدربا لفريق أتلتيكو باراناينسي، والذي اسم راسخ ولديه خبرة كبيرة في عالم كرة القدم العالمية".

وأضاف النادي البرازيلي، أن المدرب أوسوريو سوف يصل غدًا الجمعة لتولي مهام قيادة فريق أتلتيكو باراناينسي بشكل رسمي، والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في أمريكا الجنوبية.

وسيبدأ المدرب الكولومبي أوسوريو فترة الإعداد مع أتلتيكو باراناينسي، بعد غد السبت، والدخول في تحدي القيادة هذا العام في هذه الذكرى المئوية الرياضية.

ورحل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن نادي الزمالك، خلال شهر نوفمبر الماضي، بسبب المستوى السيء الذي قدمه الفريق في الدوري الممتاز والكونفدرالية الأفريقية.

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