منع من حضور المباريات 3 سنوات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات المصري والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، العقوبات الخاصة بمباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت مباراة المصري والإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي في ملعب استاد برج العرب، قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.

عقوبات مباراة الإسماعيلي والمصري:

أصدرت الرابطة قرار بحرمان 474 مشجعا للنادي المصري من حضور 7 مباريات.

حرمان 153 مشجعا للنادي الإسماعيلي من حضور 6 مباريات.

منع 5 مشجع آخرين من حضور المباريات لمدة 3 سنوات في أي بطولة.

وقعت الرابطة غرامة مالية على كل نادي قدرها 100 ألف جنيه.

إلزام المصري والإسماعيلي بتحمل قيمة ما تم إتلافه في مدرجات برج العرب.

عقوبات مباريات الجولة الـ11

كما وقعت رابطة الأندية غرامة مالية على نادي إنبي قدرها 25 ألف جنيها، لعدم الالتزام بالزي الرسمي أمام بلدية المحلة، مما أدى إلى تعطيل مباراته.

توقيع غرامة مالية على نادي بلدية المحلة بقيمة 25 ألف جنيها لعدم الالتزام بالزي مما أدى إلى تعطيل المباراة.

إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق نادي زد إف سي مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيهًا، وذلك لطرده للاعتراض على الحكم.

توقيع غرامة مالية على شادي حسين مهاجم نادي زد إف سي بقيمة 25 ألف جنيهًا، لعدم الالتزام بالزي مما أدى إلى تعطيل المباراة.

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