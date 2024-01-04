شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دبش يخضع لبرنامج تأهيلي خاص فى المصري بعد إصابته فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لمحمد دبش لاعب الفريق، وذلك بعد إصابته في الركبة، حيث تم تثبيت ركبة اللاعب، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد دبش، إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، نتیجة اصطدام قوي بالقائم خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة عن تواجد النادى المصرى بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المقاولون العرب و البنك الأهلى و الجونة.

وكان المصري قد خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الرابطة، عقب الهزيمة أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعادل النادي المصري مع الإسماعيلي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين الماضي على ستاد برج العرب بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري، وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة يوم واحد فقط.

ويحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وتعادب في لقاء وحيد، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.