شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: البطولات أهم من الأداء بالأهلى.. والأحمر فرّط فى إنجاز بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مختار مختار نجم الأهلي السابق الأهلي عن أداء الفريق الأحمر مع مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، ورأيه في إمكانية شكوى الفريق من أية مشاكل فنية.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : هناك أوقات الأداء بالأهلي يكون جيد جدا واوقات لا وهذه هي الكرة ولا تستمر على حال واحد، ولكن يفضل الاستمرارية في الأداء الجيد وتحقيق البطولات، وبعد فترة من الأداء المتوسط عاد الفريق للمستويات القوية وحقق برونزية كأس العالم للأندية وكأس السوبر، والأهم الحفاظ على الأساسيات وتحقيق البطولات، والأهلي مهما قدم أداء جيد ولم يحقق بطولات فلن يكون الأمر مقبول داخل النادي لأن الأهم هو تحقيق البطولات.

ورد على سؤال هل فرّط الأهلي في الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية؟، أكد: "بالفعل.. الأهلي فرّط في الوصول إلى المباراة النهائية، في مباراته أمام فلومينينسي البرازيلي وكان من الممكن تحقيق الفوز سواء بهدف أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولدينا في الكرة من لم يحرز يستقبل، وفرطنا في هذه الفرصة الهائلة بالوصول إلى النهائي".

وفيما اللاعبين الذين لفتوا نظره بالأهلي حاليا، شدد: "هناك لاعبين كثيرين مثل بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحان يؤدون بشكل جيد للغاية، وأحمد نبيل كوكا وهناك محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم الذي ارتفع مستواه بشكل جيد في الفترة الأخيرة".