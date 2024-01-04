شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلى يحسم أول الصفقات الشتوية بضم أحمد ربيع من السكة .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد البنك الاهلى مع أحمد ربيع لاعب خط وسط فريق السكة الحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية وذلك لتدعيم الفريق قبل خوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وأستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile".

جاء أنتقال أحمد ربيع لفريق البنك الاهلى لمدة 3 سنوات ونصف مقابل 4 مليون جنية لنادى السكة الحديد وجاء توقيع اللاعب في حضور كل من حاتم سمير المدير التنفيذي لنادي البنك الأهلي وحماده هاشم مدير التعاقدات ومحمد حسين رئيس مجلس إدارة نادي السكة وحاتم حسن عضو مجلس الإدارة وإبراهيم خليل المدير التنفيذي وحماده الدالي المدير الإداري .

ومن جانب أخر يسعى طارق مصطفى من تجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ومنح فرصة لبعضهم للوقوف على مستواهم.

وكانت أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن وقوع فريق البنك الأهلي فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي :

_ الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

_ الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

_ الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.