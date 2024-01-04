شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع ملف صفقات يناير مع الأهلى خلال إجازته في سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خطوط إتصالات مع مسئولو النادي خلال الفترة الحالية من أجل متنابعة ملف تطورات الصفقات التي يرغب النادي في ضمّها خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

ويتواجد كولر حالياً في بلاده لقضاء إجازة عدة أيام مُستغلاً حصول الأهلي على راحة حتى يوم 11 يناير الجاري بسبب توقف الدوري والمنافسات القارية لغقامة بطولة أمم آأفريقيا في كوت ديفوار بدءاً من يوم 13 يناير الجاري.

وأقنرب الأهلي كثيراً من ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ووسام أبو علي خلال يناير الجاري.

على صعيد متصل ، رفع النادى الأهلى عرضه المالى لضم المهاجم الدنماركى من أصل فلسطينى وسام أبو على لاعب نادى سيريس السويدى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وتدعيم خط الهجوم فى الفترة المقبلة.