شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتابع ملف صفقات يناير مع الأهلى خلال إجازته في سويسرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خطوط إتصالات مع مسئولو النادي خلال الفترة الحالية من أجل متنابعة ملف تطورات الصفقات التي يرغب النادي في ضمّها خلال ميركاتو الشتاء الجاري.
ويتواجد كولر حالياً في بلاده لقضاء إجازة عدة أيام مُستغلاً حصول الأهلي على راحة حتى يوم 11 يناير الجاري بسبب توقف الدوري والمنافسات القارية لغقامة بطولة أمم آأفريقيا في كوت ديفوار بدءاً من يوم 13 يناير الجاري.
وأقنرب الأهلي كثيراً من ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ووسام أبو علي خلال يناير الجاري.
وبدأ مسئولو القلعة الحمراء عرضهم المالى لإتمام الصفقة مقابل مليون دولار لكن هذا المبلغ لم يلقى قبول النادى السويدى الذى طالب بالحصول على مليوني دولار وهو ما رفضه الأهلي أيضاً قبل أن يقوم الأخير برفع عرضه المالي إلى مليون و300 ألف دولار ثم إلى مليون و600 ألف دولار وهو أخر مبلغ رصده الأهلي للحصول على خدمات اللاعب الذي يلقى قبول وإهتمام مسئولو القلعة الحمراء.
إدارة الأهلي ترغب في حسم صفقة وسام أبو علي خلال الأيام الحالية من أجل تدعيم الفريق هجومياً، لاسيما أن اللاعب ينال إعجاب وتقدير الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ويسعى الأهلي للفوز بخدمات اللاعب، الذي تلقى عدة عروض من أندية أوربية أبرزها من بلجيكا.
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