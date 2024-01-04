شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مودرن فيوتشر للتدريبات استعداداً لمواجهة الاتحاد بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق مودرن فيوتشر للتدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره بكاس الرابطة بمواجهة نظيره الإتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.