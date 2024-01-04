شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على بورفؤاد بثنائية نظيفة استعدادا للداخلية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق بورفؤاد بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة الداخلية في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل أهداف الإسماعيلي حازم مرسى وعمرو السعيد، فى المباراة التى أشرك فيها إيهاب جلال كل اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصرى في بطولة الدوري.

ومن جانبه آخر، أشاد إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى بما قدمه صالح جمعة لاعب الدراويش في مباراة المصرى البورسعيدى، التي جمعتهما على استاد برج العرب في بطولة الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وحرص إيهاب جلال على الاجتماع بصالح جمعة وهنأه على التألق في مباراة المصرى، وطالبه بالاستمرار على هذا الأداء ومواصلة التركيز لاستعادة الكثير من مستواه.