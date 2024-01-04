ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي أمام ساليرنيتانا، والمقرر لها فى تمام العاشرة على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.



تشكيل يوفينتوس الرسمي أمام ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

في حراسة المرمي: بيرين.

في الدفاع: جاتي، روجاني، دانيلو وكامبياسو.

في الوسط: ميريتي، لوكاتيلي ورابيو.

في الهجوم: كييزا، إيلينج وميليك

و تقام مباراة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا في كأس إيطاليا على ستاد يوفنتوس مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.