شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: موديست ليس على مستوى الأهلى..والأحمر لا يحتاج عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مختار مختار نجم الأهلي السابق الأهلي عن احتياجات الفريق الأحمر لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، والمراكز التي يحتاجها ورأيه في أنتوني موديست مهاجم الأهلي والتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "الأهلي به لاعبين جيدين، ولكنه ضم موديست من أجل خلق منافسة مع كهربا في مركز المهاجم الصريح، ولكن لم يقدم المستويات المطلوبة وليس على مستوى الأهلي حتى الآن، وسعيد بأنه سجل في المباراة الأخيرة، وأرى أنه لن يزيد عن هذا المستوى".

وعن رأيه في موديست، أكد: "أقل بكثير مما نتوقعه، وكنا نتمنى أن يكون هناك لاعبين على أعلى مستوى، خاصة وأن سعره عالي، ولكن للأسف موديست ليس على هذا المستوى من وجهة نظري.

وعن اللاعب الذي يتمنى أن ينضم للأهلي، أوضح: "من الصعب تحديد ذلك لعدم التسبب في مشكلة، وهناك لاعبين كثيرين ولكن لا توجد الموهبة التي تستحق أنها تنضم للأهلي".

وعن صفقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، أردف: "أرى أنه لاعب جيد جدا ولكن مكانه في الأهلي به لاعبين جيدين للغاية وأرى أن مركزه به زيادة وصفقة ليست إيجابية للأهلي".