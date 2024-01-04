شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبى وقياسات بدنية لمنتخب الشاطئية استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية لكشف طبي وقياسات بدنية تحت إشراف الدكتور محمد أكمل طبيب المنتخب، فى إطار التجهيز والاستعداد لبطولة كأس العالم 2024 والتى تنطلق يوم 15 فبراير المقبل.

ويقيم منتخب الشاطئية حاليا معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لكأس العالم، ويحرص محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية، على متابعة المعسكر والوقوف على آخر الاستعدادات قبل السفر إلى عمان لخوض الدورة الودية التى ستقام هناك يوم 29 يناير الجارى.

واختار مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من: "زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبده، أحمد حمدى، مصطفى سمير، إسلام أحمد، مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، حسام باولو، الحسينى طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعى، محمد عبد النبى، إسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، محمد السيد أبو المعاطى ومحمود عماد".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.