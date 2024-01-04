شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2009 يتعادل مع بيراميدز ويتأهل لنصف نهائي بطولة "زد" الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تتحدد أطراف نصف النهائي بعد مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى اليوم، وتقام مباريات نصف نهائي بطولة "زد" الدولية الودية يوم السبت المقبل.
وحرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مباراة الفريق اليوم أمام بيراميدز، لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.
ويقود فريق زمالك 2009 كل من: إسلام عادل المأمور مديراً فنياً، وإسماعيل نوح آدم وحسن لطفي مدربين مساعدين، ووليد عبد الكريم مدرباً لحراس المرمى، أشرف محمود إصابات وتأهيل، وأحمد ومحارب إدارياً، ويوسف سيد مسؤولاً عن المهمات.
يذكر أن بطولة "زد" الدولية تقام بمشاركة 8 أندية محلية وأوروبية، وهي: الزمالك، والمقاولون العرب، وزد إف سى، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وجالاتا سراي التركي، وسبورتنج براجا البرتغالي.
وخاض الزمالك مواجهات الدور الأول في المجموعة الثانية للبطولة، بجانب أندية: بيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.
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