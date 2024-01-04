شاهد.. هدف يوفنتوس الثالث في شباك ساليرنيتانا بكأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز فريق يوفنتوس الهدف الثالث في شباك نظيره ساليرنيتانا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد يوفنتوس بكأس إيطاليا.



سجل الهدف اللاعب روجاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان فريق ساليرنيتانا قد باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب تشوكو، قبل أن يسجل فابيو ماريتي هدف التعادل في الدقيقة 12 من عمر اللقاء قبل أن يضيف اندريا كامبياسو هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 35 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد.

شاهد هدف يوفنتوس الثالث

https://x.com/ADSportsTV/status/1743018245739684255?t=vNUJViM9U0XpYFL2DpZuEg&s=09

شاهد هدف يوفنتوس الثاني

https://x.com/ADSportsTV/status/1743011186122133643?t=P8ywX5HiO9u7p0Ts0FubbQ&s=09

شاهد هدف التعادل ليوفنتوس في شباك ساليرنيتانا

https://x.com/ADSportsTV/status/1743003477804982688?t=UgfQuecH-sg9jRbdEw3bFg&s=09

شاهد هدف ساليرنيتانا الأول في شباك يوفنتوس

https://x.com/ADSportsTV/status/1743001078424125635?t=eP2AQsqyoQlwN7DJmxL80Q&s=09

أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي أمام ساليرنيتانا، والمقرر لها فى تمام العاشرة على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس الرسمي أمام ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

في حراسة المرمي: بيرين.

في الدفاع: جاتي، روجاني، دانيلو وكامبياسو.

في الوسط: ميريتي، لوكاتيلي ورابيو.

في الهجوم: كييزا، إيلينج وميليك

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.