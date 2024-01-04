شاهد.. ساليرنيتانا يباغت يوفنتوس بهدف مبكر في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق ساليرنيتانا بالهدف الاول في شباك يوفنتوس في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ستاد يوفنتوس بكأس إيطاليا.

وباغت ساليرنيتانا أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب تشوكو لتصبح النتيجة تقدم ساليرنيتانا بهدف دون رد.

شاهد الهدفhttps://x.com/ADSportsTV/status/1743001078424125635?t=eP2AQsqyoQlwN7DJmxL80Q&s=09



أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي أمام ساليرنيتانا، والمقرر لها فى تمام العاشرة على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس الرسمي أمام ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

في حراسة المرمي: بيرين.

في الدفاع: جاتي، روجاني، دانيلو وكامبياسو.

في الوسط: ميريتي، لوكاتيلي ورابيو.

في الهجوم: كييزا، إيلينج وميليك

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.