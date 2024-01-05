شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض تدريبه الثالث باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى بكوت ديفوار.

وشارك فى المران 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح الذى انضم للمعسكر بعد التدريب، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

كما اشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة روى فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى.

وجاءت القائمة النهائية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى.

والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الوأحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

وفى الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات ألفراعنة عبر تاريخ البطولة.