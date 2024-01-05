شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يوافق على الانتقال لفيوتشر ليُقرّب الأهلي من ضم عمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع صلاح محسن، مهاجم الأهلي، عن موقفه السابق الرافض للانتقال لنادي مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد، ووافق صلاح على طلب الأهلي بالانتقال لنادي موردن فيوتشر، لتقترب صفقة الأحمر مع عمر كمال عبد الواحد من الانتهاء.

وعلم ”الخليج 365” أن الساعات الماضية شهدت تراجعا من صلاح محسن ليحسم الأهلى صفقة عمر كمال بنسبة كبيرة شهدت اتصالات مسئولى مودرن فيوتشر مع صلاح محسن ترحيب من الأخير بالانتقال للنادي.

على صعيد متصل، فتح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خطوط إتصالات مع مسئولى النادي خلال الفترة الحالية من أجل متابعة ملف تطورات الصفقات التى يرغب النادي في ضمّها خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

ويتواجد كولر حالياً في بلاده لقضاء إجازة عدة أيام مُستغلاً حصول الأهلي على راحة حتى يوم 11 يناير الجاري بسبب توقف الدوري والمنافسات القارية لغقامة بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار بدءاً من يوم 13 يناير الجاري.

واقترب الأهلي كثيراً من ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ووسام أبو علي خلال يناير الجاري.