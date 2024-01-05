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لاعبو منتخب مصر يخوضون تدريبات شاقة فى الجيم استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

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القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات شاقة في الجيم على هامش معسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

وجاءت القائمة النهائية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى.

والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الوأحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

وفى الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات ألفراعنة عبر تاريخ البطولة.

 

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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