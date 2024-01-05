شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يخوضون تدريبات شاقة فى الجيم استعدادا لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات شاقة في الجيم على هامش معسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.
وجاءت القائمة النهائية كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى.
والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الوأحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.
وفى الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.
والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.
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