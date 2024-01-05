شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يخوضون تدريبات شاقة فى الجيم استعدادا لأمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو منتخب مصر تدريبات شاقة في الجيم على هامش معسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.