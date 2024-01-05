شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لخوض مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، تصعيد لاعبى فريق الشباب للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى طارق مصطفى لتجهيز جميع اللاعبين خلال الفترة الحالية لخوض مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ومنح فرصة لبعضهم للوقوف على مستواهم.

وكانت قرعة بطولة كأس الرابطة أسفرت عن وقوع فريق البنك الأهلي فى المجموعة الرابعة التى تضم المصرى، المقاولون، والجونة.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي على النحو التالي:

- الجولة الأولى

الجونة × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 10 يناير على ستاد خالد بشارة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثانية

البنك الأهلي × المصرى حيث تقام المباراة يوم الأربعاء 17 يناير وتقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- الجولة الثالثة

المقاولون × البنك الأهلي حيث تقام المباراة يوم 26 يناير وتقام على ستاد الجبل الأخضر في تمام الساعة الرابعة عصرا.



تدريب فريق البنك الاهلى (1)



تدريب فريق البنك الاهلى (2)



تدريب فريق البنك الاهلى (3)



تدريب فريق البنك الاهلى (4)



تدريب فريق البنك الاهلى (5)



تدريب فريق البنك الاهلى (6)



تدريب فريق البنك الاهلى (7)



تدريب فريق البنك الاهلى (8)