شاهد.. يوفنتوس يمطر شباك ساليرنيتانا بسداسية في كأس إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على نظيره ساليرنيتانا، بستة اهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد يوفنتوس بكأس إيطاليا.



وكان فريق ساليرنيتانا قد باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق اللاعب تشوكو، قبل أن يسجل فابيو ماريتي هدف التعادل في الدقيقة 12 من عمر اللقاء قبل أن يضيف اندريا كامبياسو هدف يوفنتوس الثاني في الدقيقة 35 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد.

وسجل روجاني هدف يوفنتوس الثالث في الدقيقة 54 من عمر اللقاء وسجل ميليك الهدف الرابع بعدما حول لاعب ساليرنيتانا التونسي ديلان برون مسار الكرة، وأضاف كينان يالدز الهدف الخامس في الدقيقة 88 ، قبل ان يختتم السداسية اللاعب وياع في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضاىع، لينتهى اللقاء بفوز كبير لاصحاب الأرض.

شاهد هدف يوفنتوس الرابع

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شاهد هدف يوفنتوس الثالث

https://x.com/ADSportsTV/status/1743018245739684255?t=vNUJViM9U0XpYFL2DpZuEg&s=09

شاهد هدف يوفنتوس الثاني

https://x.com/ADSportsTV/status/1743011186122133643?t=P8ywX5HiO9u7p0Ts0FubbQ&s=09

شاهد هدف التعادل ليوفنتوس في شباك ساليرنيتانا

https://x.com/ADSportsTV/status/1743003477804982688?t=UgfQuecH-sg9jRbdEw3bFg&s=09

شاهد هدف ساليرنيتانا الأول في شباك يوفنتوس

https://x.com/ADSportsTV/status/1743001078424125635?t=eP2AQsqyoQlwN7DJmxL80Q&s=09

أعلن ماسيمليانو أليجري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي أمام ساليرنيتانا، والمقرر لها فى تمام العاشرة على ملعب "أليانز"، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس الرسمي أمام ساليرنيتانا في كأس إيطاليا

في حراسة المرمي: بيرين.

في الدفاع: جاتي، روجاني، دانيلو وكامبياسو.

في الوسط: ميريتي، لوكاتيلي ورابيو.

في الهجوم: كييزا، إيلينج وميليك

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق ساليرنيتانا مساء اليوم الخميس في بطولة كأس إيطاليا على قنوات أبو ظبي الرياضية.