تشافي يكشف طبيعة إصابة كانسيلو أمام لاس بالماس.. بشرى سارة

تعرض جواو كانسيلو لاعب برشلونة ، للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام لاس بالماس، ومغادرته في الدقيقة الـ 11 من زمن الشوط الأول.

وغادر كانسيلو ملعب المباراة مصابًا وتم الدفع بـ كريستينسن بدلاً منه، ليخوض اللقاء، الذي حسمها برشلونة لصالحه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتعد إصابة كانسيلو ضربة موجعة لنادي برشلونة، حيث انضم إلى قائمة إصابات مطولة للنادي الكتالوني، جافي – تير شتيجن – بيدري.

وكانت بعض الأنباء أشارت لإحتمالية إصابة كانسيلو في الركبة، ما يشير لإصابته بالرباط الصليبي، وهو ما يعني غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة.

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وذلك قبل أن يتحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، عن لاعبهم المعار من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

وقال تشافي في تصريحاته عن كانسيلو:” إصابة جواو كانسيلو في الركبة لا تبدو خطيرة، نأمل أن تكون مجرد ضربة، وسنعرف المزيد عنها غدا بعد الفحوصات “.