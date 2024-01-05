شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: عبد الرحمن مجدى سيتخطى زيزو والشحات إذا ركز فى كرة القدم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، أن عبد الرحمن مجدى نجم فريق الإسماعيلى لاعب يمتلك قدرات كبيرة جدا، وإذا ركز في كرة القدم سيتخطى أحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحى.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لبرنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "عبد الرحمن مجدى لاعب يمتلك قدرات كبيرة جدا ولو ظبط العقلية وركز في كرة القدم سيتخطى أحمد سيد زيزو وحسين الشحات ومصطفى فتحى".

وتابع رضا شحاتة: "إذا اهتم بأكله وتمرينه تدريباته وركز فقط في الملعب في سنة واحدة سيتفوق على أي أحد، ولكن عقلية اللاعب بتفرق كتير".

وعن صالح جمعة، قال: صالح جمعة قدم 60 دقيقة نموذجية أمامه مباراتين ويختفي كالعادة، وأعتقد هذه السنة هي الفرصة الأخيرة لعودة اللاعب والمشاركة بعد فترة غياب كبير".