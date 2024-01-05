محمد بركات: فيتوريا مدرب كبير وقادر على قيادة الفراعنة للتتويج بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أشار الإعلامي محمد بركات إلى ثقته الكبيرة في روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر على قدرته في قيادة الفراعنة للوصول لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا والتتويج باللقب.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية: "روي فيتوريا مدرب كبير وقادر على الوصول بمنتخب مصر لأبعد نقطة في بطولة أمم أفريقيا". وتابع: "فيتوريا مدرب يمتلك شخصية قوية، وهو ذكي وقادرعلى قيادة الفراعنة للتويج باللقب القاري".

وأكمل: "منتخب مصر يمتلك قوام متميز، ولاعبين لديهم خبرات عديدة قادرين على صناعة الفارق والوصول لنهائيات أمم أفريقيا".

وجاءت القائمة النهائية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى.

والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الوأحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

وفى الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات ألفراعنة عبر تاريخ البطولة.