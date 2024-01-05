شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: وقّعت للأهلى وقت تولى سواريش تدريب الفريق وفشلت الصفقة لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عبد الفتاح لاعب فريق الأهلى عن بداياته مع الكرة، والتى انطلقت من قويسنا وبنها ثم سموحة مع فرق الناشئين، حتى انضم للأهلى.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات لبرنامج مع شوبير الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، إن حسام حسن وقتما كان مديرا فنيا لسموحة وهو من صعده من الناشئين إلى الفريق الأول، حيث تدرب مع الفريق لمدة أسبوع ثم شارك أساسيا.

وأضاف اللاعب أنه سبق ووقع للنادى الأهلى وقت كان سواريش مديرا فنيا للاحمر إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رحيل المدرب.

وعن انتقاله للأهلى قال إنه كان متخوفا من انتهاء الإعارة بعد 6 أشهر وعودته إلى ناديه مرة أخرى، وعدم تحويل الإعارة إلى بيع نهائى.

وتحدث اللاعب عن أول مشاركة له مع الأهلى والتى كانت أمام الزمالك فى مباراة القمة والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية.