شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: قائمة منتخب مصر منطقية والشحات كان يستحق التواجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق عن سعادته بانضمام ياسر إبراهيم للقائمة النهائية للمنتخب الوطني، المشاركة في أمم أفريقيا 2023، بكوت ديفوار، مشيرًا إلى وجود حالة من الترابط بين لاعبي الفراعنة خلال البطولات الأفريقية.

وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "سنقدم الدعم لقائمة منتخب مصر بالكامل"، مضيفا: "أتمنى شفاء أسامة جلال وأحمد كوكا بعد تعرضهما للإصابة، ياسر وإبراهيم ومهند سيقدمان أفضل ما لديهم في أمم أفريقيا".

وأضاف: "القائمة مكتملة بشكل كبير جدًا، وتعول على الجهاز الفني واللاعبين الكبار مثل صلاح وحجازي والنني".

وذكر: "اللاعبون المتواجدون في قائمة منتخب مصر الحالية تربطهم علاقات طيبة، ويعرفون كيفية التعامل مع البطولات الأفريقية، والجو والحنين للبطولات الأفريقية للمنتتخبات الأخرى ليست بقوة مصر".

وأكمل: "ياسر إبراهيم كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر، فهو أفضل لاعب في الأهلي بالوقت الحالي وتواجد في العديد من المعسكرات مع فيتوريا، والبطولات الأفريقية الكبرى تتوقف على مستوى وقدرة اللاعبين على تقديم أداء جيد طوال مشوار البطولة".

وعن عدم انضمام حسين الشحات قال: "الشحات لاعب متميز، وكان يستحق التواجد مع منتخب مصر على حساب مهاجم من الـ 4 المتواجدين في القائمة".

واختتم ضياء السيد تصريحاته: "خط وسط منتنخب مصر متوازن، والجميع يمتلكون قدرات عالية وتستطيع اختيار أي لاعب للبدء كأساسي".

وجاءت القائمة النهائية كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبو جبل- محمد صبحى.

والدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الوأحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

وفى الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

والهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات ألفراعنة عبر تاريخ البطولة.