شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الفتاح: بيراميدز طلب التعاقد معى.. وكان نفسى ألعب مع حسام غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الفتاح لاعب النادى الأهلى أنه وقع على عقود اللعب للأهلى دون شروط، خاصة أن حلم الطفولة أن يلعب بين صفوفه، حيث كان يخطط أن يلعب للأهلى وهو فى الـ28 من عمره، إلا أن حلمه تحقق مبكرا، وكان يتمنى اللعب مع حسام غالي.

وقال اللاعب، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون، إن شقيقه أهلاوى والآخر كان زملكاوى لكنه غيّر انتمائه بعد انتقاله للأهلى. وكشف خالد عبد الفتاح أنه تلقى عرضا من بيراميدز خلال الفترة الماضية لكنه رفض انتظارا للتوقيع للأهلى.

وتحدث عبد الفتاح عن الطرد أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية فقال إنه حزن عندما تعرض للطرد وشعر أنه السبب فى خسارة الفريق، إلا أن اللاعبين لم يشعروه بذلك، وأضاف خالد عبد الفتاح أن الأهلى كان الأحق بالتأهل لنهائي كأس العامل لمواجهة مانشستر سيتى.

وكشف عبد الفتاح عن عدم تخوفه من انضمام عمر كمال للأهلى قائلا: "عمر كمال لاعب كبير والمنافسة ستكون شريفة والمشاركة فى المباريات ستكون شريفة، والمدير الفنى هو صاحب قرار المشاركة".