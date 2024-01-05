شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير: كهربا مقدر وجوده بالأهلي.. والزمالك لا يمتلك لاعبا بحجم محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعد سمير مدافع فريق سيراميكا أن محمود عبد المنعم كهربا مقدر وجوده في الأهلي، وعنده شغف دائما فى تسجيل الأهداف، وغيرت وجهة محمد عبد المنعم إلى فيوتشر.

وقال سعد سمير خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "غيرت وجهة محمد عبد المنعم من الإعارة للبنك الأهلي إلى فيوتشر، وكان باين أنه مدافع كبير وكان يحتاج فقط للمشاركة واللعب باستمرار، وهذا ما ظهر عليه في فيوتشر وعاد للأهلي، وهو من أفضل المدافعين في مصر".

وتابع: "كهربا مقدر وجوده في الأهلي، ومتمسك بالفرصة ودائما عنده شغف ويسعى دائما لتسجيل الأهداف وماشي بشكل مميز، وأكيد فترة بعده عن الكرة غيرت من إصراره وأصبح مختلفا ومن أهم لاعبى الأهلي".

وأضاف: "استفدت كثيرا من تجربتي في فيوتشر وحققت نجاحات كبيرة وحصدت بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وعلى ماهر له فضل كبير عليا في هذه الفترة".

وعن سيراميكا قال: "الإصابات عطلتني كتير مع سيراميكا، والفترة الحالية أسعى لاستغلالها من أجل الظهور والمشاركة في المباريات، وسعيد بالتواجد في سيراميكا لمدة موسمين، والفريق يضم العديد من النجوم مثل محمد إبراهيم وأحمد القندوسي ومحمد شكري، واستغربت من رحيل القندوسى عن الأهلي".

وأضاف: "محمد إبراهيم لاعب بمواصفات وقدرات كبيرة والزمالك لا يمتلك لاعب بمواصفاته حتى الآن منذ رحيله، ولم أتوقع انتقال إمام عاشور إلى الأهلي، وإمام لاعب بإمكانيات متكاملة".